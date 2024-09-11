Назван следующий капитан «Реала» после ухода Модрича

Капитаном «Реала» в настоящий момент является полузащитник Лука Модрич, который летом продлил контракт ещё на один сезон. Между тем, как сообщает издание AS, в мадридском клубе ожидают продления контракта с защитником Дани Карвахалем. 32-летний футболист счастлив в стане «сливочных» и собирается стать первым капитаном команды после ухода Модрича, отмечает источник.

Действующий контракт Дани Карвахаля рассчитан до середины 2025 года. Защитник проводит в «Реале» практически всю карьеру. Исключением стал сезон 2012/2013, который Карвахаль провёл в «Байере» на правах аренды.