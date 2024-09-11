Деку рассказал о сорвавшемся трансфере Нико Уильямса

Спортивный директор каталонской «Барселоны» Деку прокомментировал ситуацию с сорвавшимся трансфером нападающего Нико Уильямса из «Атлетика» Бильбао, которого «сине-гранатовые» пытались купить почти всё лето.

«Нам было ясно, что команде нужны игроки высочайшего уровня. В итоге подписание Дани Ольмо дало нам больше возможностей. Не то, чтобы мы не общались с клубами по другим игрокам, но в итоге у нас появились определённые приоритеты», – цитирует Деку Barca Universal.

Напомним, в итоге «Барселона» купила Дани Ольмо из «РБ Лейпцига», который ранее выступал за «сине-гранатовых» на юношеском уровне.