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Деку рассказал о сорвавшемся трансфере Нико Уильямса

11 Сентября 2024 • 11:43 Комментировать
Жирона
...
Барселона
15.09 17:15

Спортивный директор каталонской «Барселоны» Деку прокомментировал ситуацию с сорвавшимся трансфером нападающего Нико Уильямса из «Атлетика» Бильбао, которого «сине-гранатовые» пытались купить почти всё лето.

«Нам было ясно, что команде нужны игроки высочайшего уровня. В итоге подписание Дани Ольмо дало нам больше возможностей. Не то, чтобы мы не общались с клубами по другим игрокам, но в итоге у нас появились определённые приоритеты», – цитирует Деку Barca Universal.

Напомним, в итоге «Барселона» купила Дани Ольмо из «РБ Лейпцига», который ранее выступал за «сине-гранатовых» на юношеском уровне.

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