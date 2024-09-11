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Нападающий «Реала» с ценником 110 млн евро может уйти в «ПСЖ»

11 Сентября 2024 • 11:01 Комментировать

Нападающий мадридского «Реала» Родриго находится в сфере интересов другого европейского топ-клуба. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

По данным источника, заполучить бразильца в свои ряды хочет французский «ПСЖ». Родриго является главной трансферной целью парижского грана на следующий год. Ожидается, что чемпион Лиги 1 предпримет попытку заполучить игрока летом 2025-го.

Родриго выступает за «королевский» клуб с лета 2019 года. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает в конце июня 2028-го. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в 110 миллионов евро.

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