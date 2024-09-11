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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Аль-Хиляль» предлагал 100 миллионов евро за Рафинью

11 Сентября 2024 • 10:45 Комментировать
Аль-Рияд
...
Аль-Хиляль Эр-Рияд
14.09 21:00

Каталонская «Барселона» минувшим летом могла продать своего вингера Рафинью Диаса по очень выгодной цене. По информации от журналиста Хоакима Пьеры, «Аль-Хиляль» предлагал за бразильского футболиста 100 миллионов евро компенсации.

Напомним, два года назад «Барселона» приобрела Рафинью у «Лидса» за 55 миллионов евро, но с тех пор в прессе неоднократно появлялись слухи о желании руководства «сине-гранатовых» продать бразильца. В конечном итоге Рафинья летом отказался уходить, так как хотел впечатлить болельщиков под руководством нового тренера Ханса-Дитера Флика.

В четырёх матчах нового розыгрыша Ла Лиги Рафинья отметился тремя голами и двумя ассистами.

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