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Чемпионат Испании. Ла Лига

Ракитич оценил перспективы «Барселоны»

11 Сентября 2024 • 07:44 Комментировать

Экс-футболист сборной Хорватии и «Барселоны» Иван Ракитич поделился мнением относительно будущего каталонского топ-клуба.

«Сейчас в «Барселоне» собраны молодые футболисты хорошего уровня. Думаю, у клуба все будет хорошо в будущем. Как только все залечат травмы, команду ждет большой успех», - передает слова Ракитича портал Sport.es.

Напомним, что хорват защищал цвета «Барселоны» с 2014 по 2020 год.

После четырех туров чемпионата Испании подопечные Ханса-Дитера Флика набрали 12 баллов и лидируют в турнирной таблице. Следующий поединок «сине-гранатовые» проведут на выезде против «Жироны».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Иван Ракитич
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