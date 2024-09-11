Ракитич оценил перспективы «Барселоны»

Экс-футболист сборной Хорватии и «Барселоны» Иван Ракитич поделился мнением относительно будущего каталонского топ-клуба.
«Сейчас в «Барселоне» собраны молодые футболисты хорошего уровня. Думаю, у клуба все будет хорошо в будущем. Как только все залечат травмы, команду ждет большой успех», - передает слова Ракитича портал Sport.es.
Напомним, что хорват защищал цвета «Барселоны» с 2014 по 2020 год.
После четырех туров чемпионата Испании подопечные Ханса-Дитера Флика набрали 12 баллов и лидируют в турнирной таблице. Следующий поединок «сине-гранатовые» проведут на выезде против «Жироны».
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