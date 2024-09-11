Кроос откроет новый футбольный клуб в Мадриде

Экс-хавбек сборной Германии и «Реала» Тони Кроос собирается открыть новый футбольный клуб в столице Испании – Мадриде. Об этом информируют журналисты газеты Marca.

Согласно сведениям источника, клуб назовут в честь игрока – «Тони Кроос». Проект будет ориентирован на подрастающее поколение.

Напомним, что минувшим летом Кроос объявил о завершении игровой карьеры. Последний поединок полузащитник провел на чемпионате Европы – 2024. В рамках 1/4 финала турнира «бундестим» потерпела поражение от будущих победителей – команды Испании. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «красной фурии».