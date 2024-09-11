Гави возвращается к командным тренировкам «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Гави завершает восстановление после тяжёлой травмы.

20-летний футболист выбыл из-за разрыва крестообразной связки ещё в ноябре прошлого года. По сообщениям журналиста Фернандо Поло, в «Барселоне» ждут, что уже в четверг хавбек проведёт тренировку в общей группе. Пока неизвестно, когда игрок сможет вернуться на поле, но этот момент уже не за горами.

15 сентября команда Ханса-Дитера Флика сыграет в гостях против «Жироны».

На счету Гави семь забитых мячей и 14 результативных передач в 111 матчах за «сине-гранатовых» во всех турнирах. Контракт испанца рассчитан до середины 2026 года.