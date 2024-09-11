Защитник «Жироны» оценил силу «Барселоны»

Левый защитник «Жироны» Мигель Гутьеррес рассказал, что думает о «Барселоне».

Встреча двух каталонских команд состоится 15 сентября в рамках пятого тура Ла Лиги. «Сине-гранатовые» подходят к гостевому поединку с соседями со стопроцентным показателем – четыре победы в четырёх играх. «Жирона» отстаёт на пять баллов.

«У «Барселоны» отличная команда, игроки мирового уровня. Мне очень нравится Дани Ольмо», – приводит Barca Universal слова воспитанника мадридского «Реала» Гутьерреса, ныне одного из ключевых футболистов «Жироны».

Воскресный матч стартует в 17:15 по московскому времени.