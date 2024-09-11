Деку: «Барселоне» не придётся часто выходить на рынок, если молодые игроки будут проявлять себя»

Спортивный директор «Барселоны» Деку заявил, что в клубе готовы сделать ставку на молодёжь.

В условиях финансовых трудностей каталонский гранд нередко находит решения проблем в собственной академии.

«Идея в том, что если наши молодые игроки будут себя проявлять, то нам не придётся часто выходить на трансферный рынок. Думаю, нам удалось найти правильный баланс в этом вопросе», – цитирует Barca Universal Деку.

В нынешнем сезоне шанс проявить себя уже получили 17-летние Ламин Ямаль, Пау Кубарси и ныне травмированный Марк Берналь, также к матчам первой команды привлекаются 18-летний Эктор Форт, 19-летний Серхи Домингес и многие другие юные футболисты.