Беллингем сможет помочь «Реалу» в матче против «Реал Сосьедада»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем возвращается в строй после травмы.

21-летний игрок пропустил три последних матча «сливочных», а также не отправился в расположение сборной Англии на сентябрьские встречи Лиги наций. По обновлённым данным Cope, хавбек восстановился и сможет принять участие в предстоящем матче Ла Лиги против «Реал Сосьедада», который пройдёт 14 сентября. То же самое касается защитников Эдера Милитао и Ферлана Менди, получивших повреждения в своих сборных.

Команда Карло Анчелотти занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги после четырёх туров – отставание от «Барселоны» составляет четыре очка.