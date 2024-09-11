​Бывший игрок «Барселоны» повесил бутсы на гвоздь

Бывший игрок каталонской «Барселоны» Жозе Паулиньо, выступавший в составе клуба в сезоне 2017/2018, решил повесить бутсы на гвоздь в возрасте 36 лет. В последние годы он, как водится, доигрывал на родине, в составе «Коринтианса».

В составе «Барселоны» Паулиньо отыграл не так уж и мало - 34 матча, забив при этом девять мячей. Его усилия позволили клубу сделать в тот сезон дубль - выиграть чемпионат и кубок страны под началом Эрнесто Вальверде, в его первый сезон у руля команды. Кроме «Барселоны», Паулиньо успел поиграть в лондонском «Тоттенхэме» и китайском «Гуанчжоу Эвергранд».

Также забил тринадцать голов в составе сборной Бразилии.