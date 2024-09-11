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​Леау и «Барселона» - всё зависит от решения Флика

11 Сентября 2024 • 02:08 Комментировать

Португальский нападающий Рафаэл Леау продолжает флиртовать с «Барселоной» - или наоборот, каталонский суперклуб продолжает отвлекать форварда от его задач с нынешним клубом, «Миланом». Как сообщает El Chiringuito, вероятность перехода Леау в «Барселону» по-прежнему остаётся достаточно высокой, особенно в свете сорвавшейся сделки с Нико Уильямсом.

Эта идея нравится и Жоану Лапорте, президенту каталонского гранда, и немецкому тренеру Хансу Флику, который также готов дать со своей стороны зелёный свет трансферу. Проблема только в цене - «Милан» успел продлить контракт с Леау и потому совершенно не намерен спешить и уступать в цене.


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ханс-Дитер Флик Рафаэл Леау ещё теги
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