​Дюгарри: «Мбаппе совершенно выключен»

Бывший футболист французской сборной, ставший в её составе чемпионом мира в 1998 году, Кристоф Дюгарри, беспощадно критикует Килиана Мбаппе. По его мнению, Мбаппе в последнее время словно подменили, и он не выдаёт то, что от него ожидает публика.

- Я не вижу в нём сейчас лидерского, капитанского отношения к делу. Я вижу катастрофу, вижу, что парень совершенно отключён от того, что он должен делать и что от него ждёт публика, - цитирует слова Дюгарри RMC Sport.

Напомним, что в межсезонье Мбаппе сменил «ПСЖ» на мадридский «Реал». Сам Дюгарри какое-то время выступал в «Барселоне» - возможно, его недовольство Килианом как-то связано с этим известным противостоянием.