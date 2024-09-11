Деку: «Барселона» могла продать Рафинью, но мы не хотели терять важных игроков»

Деку, занимающий должность спортивного директора «Барселоны», высказался о несостоявшихся продажах клуба.

Каталонский гранд испытывает финансовые проблемы, из-за чего сталкивается с ограничениями на трансферном рынке. Помочь решить трудности могло расставание с дорогостоящими игроками, однако в «Барселоне» предпочли удержать всех важных исполнителей.

«У нас были предложения по Рафинье, но мы не хотели терять никого из своих важных футболистов. Мы должны были усилить команду, а не ослабить её, и поэтому не могли поддаться искушению продавать», – приводят испанские СМИ слова Деку.