Сын Марсело будет выступать за сборную Испании

Четырнадцатилетний сын Марсело, Энцо Алвес, получил приглашение в сборную Испании для игроков в возрасте до 16 лет. Она проведёт на следующей неделе два товарищеских матча со сборной Италии и Энцо, как предполагается, примет в них участие.Тренирует детскую сборную Испании Давид Гордо - именно он и включил сына Марсело в список созванных на игру футболистов.

Ранее, как мы сообщали, Энцо Алвес подписал контракт с «Реалом». Именно в этом клубе его отец, знаменитый Марсело, провёл большую часть своей карьеры - с 2007 по 2023 год он выступал именно за «Реал». Сейчас он выступает на родине, во «Флуминенсе».