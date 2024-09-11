Три важных игрока «Реала» рискуют пропустить ближайший матч

Мадридский «Реал» столкнётся с новыми кадровыми проблемами после завершения международного перерыва.

14 сентября команда Карло Анчелотти проведёт выездной матч Ла Лиги против «Реал Сосьедада». По сведениям Marca, под серьёзным сомнением находится участие в поединке полузащитника Орельена Тчуамени и защитника Эдера Милитао, получивших повреждения в своих сборных, также большие вопросы вызывает состояние хавбека Джуда Беллингема.

Субботняя встреча «Реал Сосьедад» – «Реал» Мадрид стартует в 22:00 по московскому времени.

После четырёх туров «сливочные» занимают вторую строчку в турнирной таблице с восемью набранными очками, отставая от лидирующей «Барселоны» на четыре балла.