Деку ответил, считает ли состав «Барселоны» слишком коротким

Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался на тему недостаточной глубины состава команды.

Минувшим летом «сине-гранатовые» подписали только Дани Ольмо и Пау Виктора, в то время как на выход отправились Марк Гиу, Илкай Гюндоган, Серхи Роберто, Маркос Алонсо, Витор Роке (аренда) и многие другие.

«Слишком короткий состав? Я так не думаю. Не стоит забывать, что у нас есть Гави и Френки [де Йонг], которые продолжают восстанавливаться после травм, есть Рональд [Араухо] и Кристенсен. Когда они вернутся, у тренера появятся проблемы, потому что он не сможет разместить на поле их всех. Думаю, в прошлом сезоне у нас был более короткий состав. Теперь играть могут Эктор [Форт] и Серхи Домингес, сделавшие шаг вперёд», – передает Barca Universal ответ Деку.