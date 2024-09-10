Деку объяснил, почему Ольмо был необходим «Барселоне»

Спортивный директор «Барселоны» Деку рассказал, почему клуб решил купить полузащитника Дани Ольмо.

Трансфер испанского футболиста, выступавшего за «РБ Лейпциг», обошёлся «сине-гранатовым» в 55 млн евро без учёта бонусов. Переход 26-летнего игрока состоялся в августе.

«Почему мы подписали Ольмо? Потому что у нас не было такого полузащитника, как Дани. В нашей команде было много качеств, но нам не хватало такого игрока. Он отлично играет между линиями, забивает голы, здорово взаимодействует с нападающими. Фермин может делать нечто подобное, но они разные. С Дани наша команда становится ещё более голодной до побед», – цитирует Barca Universal Деку.