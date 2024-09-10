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Чемпионат Испании. Ла Лига

Два защитника «Реала» снова тренируются в общей группе официально

10 Сентября 2024 • 22:13 Комментировать

Два защитника мадридского «Реала», Ферлан Менди и Хесус Вальехо снова тренируются в общей группе «сливочных», делится новостью клубная пресс-служба. В частности, на фото с тренировки присутствуют оба игрока.

Также оперативно в расположение клуба из сборной Хорватии вернулся Лука Модрич.

Напомним, что ближайший матч мадридский клуб будет проводить в субботу, 14 сентября. В этот день команда будет гостить с Сан-Себастьяне у местного «Реал Сосьедада».

В турнирной таблице испанской Примеры «Реал» идёт на втором месте с восемью очками, отставая от «Барселоны» по итогу четырёх туров на четыре балла.

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Реал Мадрид Хесус Вальехо Ферлан Менди ещё теги
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