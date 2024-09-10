Два защитника мадридского «Реала», Ферлан Менди и Хесус Вальехо снова тренируются в общей группе «сливочных», делится новостью клубная пресс-служба. В частности, на фото с тренировки присутствуют оба игрока.

Также оперативно в расположение клуба из сборной Хорватии вернулся Лука Модрич.

Напомним, что ближайший матч мадридский клуб будет проводить в субботу, 14 сентября. В этот день команда будет гостить с Сан-Себастьяне у местного «Реал Сосьедада».

В турнирной таблице испанской Примеры «Реал» идёт на втором месте с восемью очками, отставая от «Барселоны» по итогу четырёх туров на четыре балла.

Стало известно, с кем Мбаппе ближе всех общается в «Реале»