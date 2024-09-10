Пивоваров: «Хотел бы, чтобы Захарян максимально себя реализовал»

Гендиректор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о хавбеке «Реал Сосьедада» Арсене Захаряне.
Пивоваров признался, что следит за карьерой Захаряна и переживает за него.
— Хотел бы, чтобы он себя реализовал максимально. Он парень по-спортивному злой, талантливый. Очень рассчитываю, что все получится, — приводит слова Пивоварова «Спорт-Экспресс».
Функционер отметил, что главное — Захаряну доверяют в «Реал Сосьедад».
В нынешнем сезоне 21-летний полузащитник пока на поле не выходил, так как получил травму на сборах.
Ранее стало известно, что возвращение россиянина ожидается в конце октября.
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