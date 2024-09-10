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Чемпионат Испании. Ла Лига

Модрич — единственный игрок, который вернулся в «Реал» после сборной

10 Сентября 2024 • 20:30 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Реал Мадрид
14.09 22:00

Хорватский полузащитник Лука Модрич вернулся в расположение мадридского «Реала». Об этом сообщает Madrid Xtra.

Утверждается, что Модрич является единственным футболистом, который вернулся в «Реал» после международной паузы. Остальные игроки прибудут завтра, отмечает источник.

После четырех туров «сливочные» занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своей копилке восемь очков.

В субботу, 14 сентября, подопечные Карло Анчелотти сыграют на выезде с «Реал Сосьедадом». Игра пятого тура Ла Лиги должна будет стартовать в 22:00 по московскому времени.

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РЕАЛ СОСЬЕДАД РЕАЛ МАДРИД
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