Модрич — единственный игрок, который вернулся в «Реал» после сборной

Хорватский полузащитник Лука Модрич вернулся в расположение мадридского «Реала». Об этом сообщает Madrid Xtra.

Утверждается, что Модрич является единственным футболистом, который вернулся в «Реал» после международной паузы. Остальные игроки прибудут завтра, отмечает источник.

После четырех туров «сливочные» занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своей копилке восемь очков.

В субботу, 14 сентября, подопечные Карло Анчелотти сыграют на выезде с «Реал Сосьедадом». Игра пятого тура Ла Лиги должна будет стартовать в 22:00 по московскому времени.