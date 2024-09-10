Ракитич: «Футбол наказал нас за чувство собственного превосходства»

Атакующий полузащитник Иван Ракитич перешел в «Барселону» в 2014 году и в первый же сезон выиграл с командой требл. Тогда каталонцы стали первыми в Ла Лиге и выиграли Кубок короля и Лигу чемпионов. В интервью журналистам радиостанции Canal Sur Radio Ракитич сделал неожиданное заявление.

«Для меня «Барселона» образца 2015 года — лучшая команда в истории. Для меня было счастьем ощущать себя ее частью. Но кроме гордости я чувствую и горечь. Я думаю, мы могли бы выиграть гораздо больше титулов и трофеев», — сказал Ракитич.

Рассказывая о приключениях «Барсы» в Лиге чемпионов, хорват с болью вспомнил поражения в плей-офф от «Ромы» (сезон 17/18) и «Ливерпуля» (сезон 18/19).

«При всем уважении к нашим соперникам я считаю, что главной причиной наших поражений была скука. Даже другие команды признавали, что мы лучшие в мире. Мы провалились в тех матчах против «Ромы» и «Ливерпуля» из-за чувства собственного превосходства. Если бы мы были так же голодны, как и в сезоне 2015 года, то выиграли бы еще две или три Лиги чемпионов. Мы чувствовали, что намного лучше других, и футбол нас за это наказал», — заключил Ракитич.

Сейчас 36-летний Ракитич выступает за «Хайдук» из Сплита.