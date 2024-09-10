Ракитич объяснил, почему выиграл только одну Лигу чемпионов с «Барселоной»

Экс-футболист «Барселоны» Иван Ракитич высказался о своём периоде в каталонском клубе.

— В Лиге чемпионов «Барселона» проиграла «Роме» и «Ливерпулю» из-за скуки от своего превосходства. Если полностью не выкладываться, то не будешь побеждать. Если бы у нас сохранялся голод, то мы бы взяли еще пару титулов Лиги чемпионов, — приводит слова Ракитича Diario Sport.

Напомним, хорват выступал за «Барселону» с 2014 по 2020 год. За это время он выиграл только одну Лигу чемпионов, но завоевал множество других трофеев.

На данный момент 36-летний Ракитич выступал за хорватский клуб «Хайдук».