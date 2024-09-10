Инсайдер Моретто: «Гюлер многих впечатлил»

Атакующий полузащитник Арда Гюлер переходил в «Реал» в качестве одного из самых талантливых молодых футболистов Европы. Однако в прошлом сезоне Ла Лиги Гюлер вышел в футболке «сливочных» только в 10 матчах. Тем не менее 19-летний турок не опускал рук и упорно работал на тренировках. Как сообщает инсайдер Маттео Моретто, именно это еще в апреле убедило главного тренера «Реала» Карло Анчелотти принять решение о том, что Гюлер останется в Мадриде и не будет отдан в аренду.

«Анчелотти изначально был большим поклонником талантов и способностей Гюлера. Но прогресс и развитие, которые он показал во время тренировок, удивили многих, включая Анчелотти», — написал Моретто.

В нынешнем сезоне Арда Гюлер выходил на поле уже в трех матчах Ла Лиги.