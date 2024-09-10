Ямаль — лучший молодой игрок Ла Лиги в августе

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль признан лучшим молодым футболистом испанской Ла Лиги по итогам августа.

В прошлом месяце 17-летний Ямаль принял участие в четырех матчах чемпионата Испании, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет четыре результативные передачи.

После четырех туров «Барселона» находится на вершине турнирной таблицы Ла Лиги, имея в своей копилке 12 набранных очков.

В воскресенье, 15 сентября, «сине-гранатовые» встретятся в гостях с «Жироной». Начало поединка пятого тура испанского чемпионата запланировано на 17:15 по московскому времени.