Стало известно, с кем Мбаппе ближе всех общается в «Реале»

Появилась информация о том, с кем из игроков нападающий «Реала» Килиан Мбаппе общается лучше всех.
Как утверждает журналист Марио Кортегана, в раздевалке «Реала» Мбаппе ближе всех дружит с Орельеном Тчуамени, Ферланом Менди и Эдуардо Камавинга. Кроме того, хорошим другом Мбаппе стал Браим Диас.
25-летний Мбаппе присоединился к «Реалу» минувшим летом, перебравшись из «ПСЖ». В составе «сливочных» нападающий принял участие в пяти матчах с учетом всех турниров и стал автором трех забитых мячей.
15 сентября «Реал» сыграет на выезде с «Реал Сосьедадом». Начало матча пятого тура Ла Лиги запланировано на 22:00 по мск.
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