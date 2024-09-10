Стало известно, с кем Мбаппе ближе всех общается в «Реале»

Появилась информация о том, с кем из игроков нападающий «Реала» Килиан Мбаппе общается лучше всех.

Как утверждает журналист Марио Кортегана, в раздевалке «Реала» Мбаппе ближе всех дружит с Орельеном Тчуамени, Ферланом Менди и Эдуардо Камавинга. Кроме того, хорошим другом Мбаппе стал Браим Диас.

25-летний Мбаппе присоединился к «Реалу» минувшим летом, перебравшись из «ПСЖ». В составе «сливочных» нападающий принял участие в пяти матчах с учетом всех турниров и стал автором трех забитых мячей.

15 сентября «Реал» сыграет на выезде с «Реал Сосьедадом». Начало матча пятого тура Ла Лиги запланировано на 22:00 по мск.