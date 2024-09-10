Роналду: Думаю, Мбаппе справится в «Реале»

Бывший нападающий «Реала» Криштиану Роналду высказался о перспективах Килиана Мбаппе в стане «сливочных».

Напомним, минувшим летом французский форвард отказался продлевать контракт с «ПСЖ» и перебрался в «Реал».

— Я думаю, он справится. У «Реала» отличный тренер и президент, — приводит слова Роналду Madrid Xtra.

В составе «Реала» 25-летний Мбаппе принял участие в пяти матчах во всех турнирах и отметился тремя забитыми голами.

Трудовой договор Мбаппе с «Реалом» рассчитан до середины 2029 года. Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 180 миллионов евро.