Роналду: Я знал, что справлюсь с давлением в «Реале»

Португальский нападающий Криштиану Роналду вспомнил свой приход в мадридский «Реал».

«Давление в «Реале»? Я знал, что справлюсь. Я верил в себя. Было сложно с адаптацией, но я ведь собирался играть за самый лучший клуб в мире», — цитирует Роналду Madrid Xtra.

Роналду перебрался в «Реал» из «Манчестер Юнайтед» в 2009 году. За «сливочных» игрок выступал до 2018 года. За это время он выиграл большое количество трофеев, в том числе четыре Лиги чемпионов.

С января 2023 года 39-летний Роналду защищает цвета саудовского «Аль-Насра». Действующий контракт футболиста с клубом истекает следующим летом.