Роналду: «Реал» — лучший клуб в истории»

Бывший нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду высказался о критике в адрес «сливочных».

— Люди говорят, что «Реалу» повезло в Лиге чемпионов. Нет, не повезло. Это лучший клуб в истории футбола, — приводит слова Роналду Madrid Xtra.

Напомним, португальский нападающий выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год. За это время он провел 438 матчей, забил 450 голов и сделал 131 голевую передачу.

Стоит сказать, что вместе с «Реалом» Роналду выиграл четыре трофея Лиги чемпионов.

На данный момент 39-летний футболист выступает за саудовский «Аль-Наср». Контракт игрока с клубом рассчитан до конца текущего сезона.