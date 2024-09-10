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Роналду: «Кроос мог бы играть ещё несколько лет»

10 Сентября 2024 • 17:19 Комментировать

Бывший нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду высказался о завершении карьеры немецкого полузащитника Тони Крооса.

— Он так видит, мы должны уважать его решение. Я уважаю его решение. Он мог бы играть еще несколько лет, но это его решение, — приводит слова Роналду Madrid Xtra.

Напомним, бывший полузащитник «Реала» и сборной Германии завершил карьеру футболиста минувшим летом после окончания чемпионата Европы – 2024. В настоящий момент Кроосу 34 года.

Добавим, что Криштиану Роналду продолжает играть в свои 39 лет. Сейчас португалец защищает цвета саудовского «Аль-Насра».

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Криштиану Роналду Тони Кроос Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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