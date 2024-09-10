«Реал» включил Фабиана Руиса в трансферный шорт-лист

Уход Тони Крооса оставил дыру не только в сердцах болельщиков мадридского «Реала», но и в центре поля «сливочных». В первых турах Ла Лиги мадридцы, несмотря на долгожданное прибытие Килиана Мбаппе, смотрелись неуверенно, дважды сыграв вничью в гостевых матчах против «Мальорки» и «Лас-Пальмаса». Причину этого многие усматривают именно в уходе Крооса и нехватке креативных игроков в центре поля.

По данным сайта sport.es, руководство «сливочных» рассматривает полузащитника «ПСЖ» Фабиана Руиса в числе трансферных целей на следующее лето. Боссы «Реала» были впечатлены блистательным выступлением Руиса за сборную Испании на прошедшем Евро-2024. Кроме того, испанец уже играл под руководством нынешнего главного тренера мадридцев Карло Анчелотти в «Наполи».

Контракт 28-летнего Руиса с «ПСЖ» рассчитан еще на три года, но, как сообщалось ранее, парижский топ-клуб не против того, чтобы отпустить испанца.