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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» включил Фабиана Руиса в трансферный шорт-лист

10 Сентября 2024 • 15:32 Комментировать (1)
Реал Сосьедад
...
Реал Мадрид
14.09 22:00

Уход Тони Крооса оставил дыру не только в сердцах болельщиков мадридского «Реала», но и в центре поля «сливочных». В первых турах Ла Лиги мадридцы, несмотря на долгожданное прибытие Килиана Мбаппе, смотрелись неуверенно, дважды сыграв вничью в гостевых матчах против «Мальорки» и «Лас-Пальмаса». Причину этого многие усматривают именно в уходе Крооса и нехватке креативных игроков в центре поля.

По данным сайта sport.es, руководство «сливочных» рассматривает полузащитника «ПСЖ» Фабиана Руиса в числе трансферных целей на следующее лето. Боссы «Реала» были впечатлены блистательным выступлением Руиса за сборную Испании на прошедшем Евро-2024. Кроме того, испанец уже играл под руководством нынешнего главного тренера мадридцев Карло Анчелотти в «Наполи».

Контракт 28-летнего Руиса с «ПСЖ» рассчитан еще на три года, но, как сообщалось ранее, парижский топ-клуб не против того, чтобы отпустить испанца.

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Комментарии (1) Все комментарии
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NOBODY
10 Сентября 2024 в 15:44
Витинья и глубже играет и моложе.....
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