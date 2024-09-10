Бывший кандидат в президенты «Барселоны» Фонт: «Зачем обманывать людей?»

Бывший кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт подверг резкой критике действующего руководителя каталонского клуба Жоана Лапорту и его администрацию.

«Три года на посту, три спортивных директора, три главных тренера, 30 подписаний, из которых в составе остались только восемь игроков! Сообщалось, что мы отпустили Гюндогана по спортивным причинам! Зачем обманывать людей? Сообщалось, что мы можем подписать Нико Уильямса, а потом, что игроки других клубов не обсуждаются», — заявил Фонт в интервью сайту sport.es.

Выразил Фонт сомнение и в финансовой стабильности клуба, о которой заявлял Лапорта, и в способностях руководства эффективно управлять клубом. В частности, он указал на то, что в мае «Барселона» не заключила потенциально выгодную сделку о продлении сотрудничества с Nike.