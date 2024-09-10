«Реал» хотел подписать Месси

Легенда каталонской «Барселоны» Лионель Месси мог оказаться в мадридском «Реале». Об этом рассказал первый агент звездного аргентинца Орасио Гаджоли.

«Реал» проявлял интерес к Лео, когда тот еще был молод. Месси тогда было 16-17 лет. Однако Лионель не захотел уходить из «Барселоны», - передает слова Гаджоли газета Marca.

Месси – воспитанник академии «Барселоны». За первую команду «сине-гранатовых» нападающий выступал с 2005 по 2021 год. Вместе с «Барселоной» Лионель десять раз становился чемпионом Испании и выиграл четыре Лиги чемпионов. В настоящий момент аргентинец играет в составе американского «Интер Майами».

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