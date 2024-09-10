Фернандо Торрес может возглавить испанский топ-клуб

В мадридском «Атлетико» задумываются над сменой главного тренера команды. Пост наставника «матрасников» с 2011 года занимает аргентинский специалист Диего Симеоне.

По сообщениям Todofichajes, руководство испанского топ-клуба может позвать на пост рулевого Фернандо Торреса, ныне работающего во второй команде «Атлетико». Трудовое соглашение Симеоне с клубом рассчитано до середины 2027 года. В «Атлетико» склоняются к тому, что пора доверить управление командой другому специалисту.

В новом сезоне чемпионата Испании «Атлетико» набрал восемь очков после четырех туров. Подопечные Симеоне занимают третье место в турнирной таблице.