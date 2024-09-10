Бразильский клуб отказался от Серхио Рамоса - названа причина

«Известный футбольный агент вышел на «Васко да Гама» и предложил услуги Рамоса. Стороны начали переговоры, но Серхио запросил очень большую заработную плату, и сделка сорвалась. Трансфер такого игрока был бы фантастикой, но его требование по деньгам – это абсурд», - передает слова Эдмундо AS.