Бразильский клуб отказался от Серхио Рамоса - названа причина

Бывший защитник сборной Испании и мадридского «Реала» Серхио Рамос был предложен бразильскому клубу «Васко да Гама». Об этом рассказал экс-футболист команды из Рио-де-Жанейро Эдмундо.
«Известный футбольный агент вышел на «Васко да Гама» и предложил услуги Рамоса. Стороны начали переговоры, но Серхио запросил очень большую заработную плату, и сделка сорвалась. Трансфер такого игрока был бы фантастикой, но его требование по деньгам – это абсурд», - передает слова Эдмундо AS.
В настоящий момент 38-летний защитник является свободным агентом. Последним местом работы Рамоса была испанская «Севилья».
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