Тренер «Барселоны» Флик установил уникальное достижение

Наставник каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик был признан лучшим тренером чемпионата Испании по итогам августа.

Как сообщает Squawka, он стал первым немецким специалистом в истории, сумевшим получить этот приз. Ранее ни один немецкий наставник не получал награду лучшему тренеру месяца в Ла Лиге.

Флик занял пост рулевого каталонского гранда перед началом сезона-2024/2025. Он сменил в «Барселоне» испанца Хави Эрнандеса. Под руководством немецкого тренера «сине-гранатовые» стартовали в Ла Лиге с четырех побед подряд и занимают первое место в турнирной таблице.