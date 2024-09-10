Дешам рассказал, что мешает Мбаппе

«Не думаю, что нужно переживать из-за игры Килиана. Он сейчас в хорошем состоянии. Просто Мбаппе еще не на 100% набрал свою оптимальную форму. Возможно, ему мешает большое внимание. Сборная Франции всегда сильнее, если он в составе. Уверен, что через месяц Мбаппе будет играть намного лучше», - передает слова главного тренера RMC Sport.