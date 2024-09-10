«Атлетико» принял решение по будущему Коке

В мадридском «Атлетико» определились с будущим полузащитника Коке. Об этом рассказал президент «матрасников» Энрике Сересо.

«Клуб подпишет с Коке новый трудовой договор. Этот футболист является нашей легендой, мы нуждаемся друг в друге», - передает слова руководителя Telecinco в социальных сетях.

Коке играет за мадридский коллектив с 2011 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом следующего года. Трансферная стоимость испанского футболиста оценивается в 12 миллионов евро.

В текущем сезоне полузащитник провел четыре поединка и забил один гол.