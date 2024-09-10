Звезда «Реала» Мбаппе ответил на критику

Звезда сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе поделился мнением об отношении к нему со стороны окружающих.
«Я сейчас на том этапе, когда не обращаю внимания на то, что обо мне говорят. Я выхожу на поле и стараюсь всеми силами помочь команде победить. Мнение других людей меня беспокоит меньше всего», - передает слова 25-летнего французского нападающего газета Marca.
Килиан присоединился к «Реалу» в летнее трансферное окно. Форвард перешел на правах свободного агента из «ПСЖ». Трудовое соглашение Мбаппе с «королевским» клубом рассчитано до середины 2029 года.
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