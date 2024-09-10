Флик заблокировал уход трёх игроков «Барселоны» летом

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик настоял на сохранении трёх футболистов в летнее трансферное окно.

Речь идёт о нападающем Ансу Фати и двух центральных защитниках – Иньиго Мартинесе и Эрике Гарсии. По сведениям Marca, «Барселона» могла расстаться со всеми тремя игроками минувшим летом, однако немецкий рулевой заблокировал сделки.

Ханс-Дитер Флик возглавил «сине-гранатовых» перед началом текущего сезона. Он заменил Хави Эрнандеса, который был уволен в мае.

При новом наставнике каталонский гранд выиграл все четыре стартовых матча в Ла Лиге. 15 сентября команде предстоит встретиться с «Жироной».