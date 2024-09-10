Маркос Льоренте: «Победа в Лиге чемпионов с «Атлетико» была бы приятнее победы на чемпионате мира»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Маркос Льоренте назвал свою главную футбольную мечту.

29-летний игрок признался, что наибольшую радость ему бы принёс триумф в Лиге чемпионов в составе «матрасников».

«Победа в Лиге чемпионов с «Атлетико» была бы для меня эмоциональнее, чем победа на чемпионате мира [со сборной Испании]. Хотя и то, и другое было бы просто невероятно», – сказал в интервью Telecinco хавбек.

Маркос Льоренте перебрался в «Атлетико» из мадридского «Реала» летом 2019 года. Испанец провёл 206 матчей за команду Диего Симеоне, отметившись 29 забитыми голами и 30 результативными пасами.