Ямаль – лучший по голевым передачам в 2024 году, де Брёйне – второй

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль возглавляет рейтинг лучших ассистентов нынешнего календарного года.

17-летний футболист отметился 21 результативной передачей в 43 матчах всех турниров за клуб и национальную команду – лучший показатель среди всех игроков пяти ведущих европейских лиг. На второй строчке располагается Кевин де Брёйне из «Манчестер Сити» и сборной Бельгии – 18 ассистов в 36 матчах. Третий – Алехандро Гримальдо («Байер» и сборная Испании) с 15 голевыми пасами.

Четвёртое место делят Килиан Мбаппе («ПСЖ»/«Реал» Мадрид и сборная Франции) и Нико Уильямс («Атлетик» Бильбао и сборная Испании) – по 14.