Отказавший «Барселоне» Нико Уильямс считает несправедливой критику в свой адрес

Вингер «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс столкнулся с критикой на старте нового сезона.

Летом чемпион Европы мог перебраться в «Барселону», считавшую его главной трансферной целью, но сделка так и не состоялась – игрок решил остаться в родном для себя клубе. «Атлетик» не лучшим образом начал кампанию, набрав всего четыре очка в четырёх матчах Ла Лиги, а сам Уильямс ни разу не отметился результативным действием, сыграв во всех встречах.

По данным журналиста Нико Родригеса, 22-летний испанец считает, что его критикуют несправедливо. Он счастлив в «Атлетике» и убеждён, что принял верное решение, оставшись.

Контракт Нико Уильямса с баскским клубом рассчитан до середины 2027 года.