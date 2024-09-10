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Марсело признался, что сохраняет крепкую связь с «Реалом»

10 Сентября 2024 • 03:09 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Реал Мадрид
14.09 22:00

Левый защитник «Флуминенсе» Марсело рассказал о своём отношении к мадридскому «Реалу».

Именно в «королевском клубе» бразилец провёл лучшие годы своей карьеры. Выступая за «сливочных» с начала 2007 по середину 2022 года, Марсело стал пятикратным победителем Лиги чемпионов, шестикратным чемпионом Испании и обладателем множества других трофеев.

«Мадрид – мой дом, – признаётся 36-летний игрок. – Я провёл в «Реале» много лет, а мой сын до сих пор играет там», – цитирует Madrid Xtra Марсело, отыгравшего более 500 матчей в цветах гранда Ла Лиги.

Контракт Марсело с «Флуминенсе» истекает в конце текущего года.

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