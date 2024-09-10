​«Валенсия» приняла своё решение по наказанию Мира

Нападающий «Валенсии» Рафа Мир вляпался в некрасивую историю с пожаловавшимися на попытку изнасилования девицами, а в Испании к этой теме относятся очень трепетно, что показывают злоключения Дани Алвеса.

Пока что идёт разбирательство, но «Валенсия» уже приняла своё решение относительно Мира - он оштрафован, а также пропустит два матча чемпионата, сообщает испанское издание AS. Речь идёт о следующих матчах чемпионата против мадридского «Атлетико» и «Жироны».

Слухи о том, что с нападающим расторгнут контракт, всё-таки не подтвердились - всё оказалось не столь драматично.