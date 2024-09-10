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Президент «Атлетико»: «Нам нужен ещё один финал Лиги чемпионов с «Реалом»

10 Сентября 2024 • 01:13 Комментировать
Реал Мадрид
...
Штутгарт
17.09 22:00

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо жаждет взять реванш у «Реала» в финале Лиги чемпионов.

«Матрасники» дважды добирались до решающего матча самого престижного еврокубка, но оба раза уступали своим «сливочным» соседям. В 2014 году «Реал» спасся на последних минутах основного времени, а затем довёл дело до разгрома в экстра-таймах (4:1), а спустя два года судьба трофея и вовсе была решена в серии пенальти.

Сересо верит, что у «Атлетико» будет третий шанс одолеть «Реал» в финале: «Нам нужен ещё один финал Лиги чемпионов против «Реала», – заявил в интервью Telecinco президент «матрасников».

В прошлом розыгрыше турнира команда Диего Симеоне дошла до стадии 1/4 финала, где уступила дортмундской «Боруссии». Победителем стал всё тот же «Реал».

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