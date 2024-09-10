В «Барселоне» всё ещё не знают, когда вернётся де Йонг

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг продолжает залечивать травму.

Нидерландец не выходил на поле с апреля. Предполагалось, что возвращение 27-летнего игрока в строй уже не за горами, однако, по информации RAC1, хавбек не будет готов к предстоящим матчам с «Жироной» и «Монако». Сроки восстановления де Йонга остаются неизвестными. Футболист не хочет делать операцию и продолжает заниматься по индивидуальной программе.

Гостевая для «Барселоны» встреча с «Жироной» состоится 15 сентября в рамках пятого тура Ла Лиги. Поединок Лиги чемпионов с «Монако» – тоже выездной – пройдёт четырьмя днями позднее.