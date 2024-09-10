Серхио Рамос обратился к Модричу

Бывший футболист мадридского «Реала» Серхио Рамос поздравил с днём рождения Луку Модрича.

9 сентября полузащитник «сливочных» и сборной Хорватии отметил 39-летие. За день до этого футболист принёс своей национальной команде победу в матче Лиги наций против Польши (1:0), забив со штрафного. Эта встреча стала для Модрича 180-й в составе «шашечных».

«Лукита, поздравляю, брат. 39 лет волшебства, и впереди ещё много всего... Также поздравляю и со 180-м матчем за твою сборную. Ты всегда в моей команде, люблю тебя», – обратился Серхио Рамос к Луке в социальных сетях.

Примечательно, что на счету Рамоса те же 180 матчей за сборную Испании. Последнюю игру в цветах «красной фурии» экс-капитан «Реала» провёл в 2021 году.