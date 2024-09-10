Гюлер высказался о своей игре в матче за сборную Турции

Полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер дал интервью после поединка сборной Турции против Исландии (3:1).

Победу туркам во встреча Лиги наций принёс хет-трик Керема Актюркоглу. На 88-й минуте герою матча ассистировал Гюлер, вышедший в стартовом составе и отыгравший до финального свистка.

«Именно так мы должны играть в современном футболе. Я стараюсь совершенствоваться, и по мере получения игровой практики, думаю, стану лучше. Я делаю то, что требуют тренеры.

В Уэльсе мы сыграли не очень здорово, но извлекли уроки и лучше проявили себя сегодня. Эта победа принадлежит нашему народу», – приводит Madrid Zone слова Гюлера.

В активе сборной Турции четыре набранных очка после двух туров Лиги наций.