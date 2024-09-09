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Нагельсманн поделился мнением об игре тер Штегена

09 Сентября 2024 • 23:25 Комментировать
Нидерланды
...
Германия
Через 22 ч. 12 мин.

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн рассказал, что думает об игре голкипера Марка-Андре тер Штегена.

Футболист «Барселоны» стал «первым номером» немецкой национальной команды после ухода из неё Мануэля Нойера. В недавнем поединке Лиги наций с Венгрией новый основной вратарь Германии отыграл «на ноль» – 5:0.

«Тер Штеген – очень важный для нас игрок, он отлично выступил в матче со сборной Венгрии. На нём лежит большая ответственность. Разговор, который мы провели с ним в марте [о том, что Нойер будет основным на Евро-2024], был не слишком приятным, но он с уважением принял наше решение. Надеюсь, он будет здоров и проявит себя на чемпионате мира через два года», – заявил Нагельсманн на пресс-конференции в преддверии матча с Нидерландами, который состоится во вторник.

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