Нагельсманн поделился мнением об игре тер Штегена

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн рассказал, что думает об игре голкипера Марка-Андре тер Штегена.

Футболист «Барселоны» стал «первым номером» немецкой национальной команды после ухода из неё Мануэля Нойера. В недавнем поединке Лиги наций с Венгрией новый основной вратарь Германии отыграл «на ноль» – 5:0.

«Тер Штеген – очень важный для нас игрок, он отлично выступил в матче со сборной Венгрии. На нём лежит большая ответственность. Разговор, который мы провели с ним в марте [о том, что Нойер будет основным на Евро-2024], был не слишком приятным, но он с уважением принял наше решение. Надеюсь, он будет здоров и проявит себя на чемпионате мира через два года», – заявил Нагельсманн на пресс-конференции в преддверии матча с Нидерландами, который состоится во вторник.